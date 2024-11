Marano Lagunare, la carica dei 500 per salvare le Magnolie di piazza Olivotto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono partiti negli ultimi giorni, a Marano Lagunare, i lavori per la riqualificazione di piazza Olivotto, con la possibile eliminazione di 8 magnolie poste proprio davanti al municipio. Per salvare gli alberi dal progetto di riqualificazione della piazza, negli scorsi mesi un comitato di cittadini aveva lanciato una raccolta firme alla quale hanno partecipato oltre 500 cittadini. “Ci sentiamo inascoltati – le parole della consigliera di minoranza Nicoletta Popesso- che aggiunge – la popolazione chiede chiarimenti e si attendeva una riunione per far sentire il proprio pensiero. I cittadini inoltre – continua la consigliera di minoranza – non hanno ancora avuto una motivazione valida sull’abbattimento delle magnolie che da 60 anni garantiscono l’unica oasi di ombra del comune e uno spazio anche per badanti con anziani e per i giovani”. Il progetto di riqualificazione della piazza prevede la ristrutturazione completa della pavimentazione di tutta la piazza del Municipio fino all’ingresso pedonale di via Sinodo e dell’area a ridosso del monumento ai caduti per una spesa di oltre 500 mila euro. Le magnolie sono ancora lì, ma il comitato continuerà nei prossimi sabati a raccogliere firme per evitare lo sradicamento delle piante e fondi per l’acquisto di piantine da consegnare alle scuole del territorio nel giorno della Festa Internazionale degli Alberi, il 21 novembre. Ma l’amministrazione comunale rilancia sostenendo che la riqualificazione, vuole valorizzare l’ingresso del Municipio, ampliando anche l’area verde fruibile dai cittadini. A sottolinearlo Sandro Ceccherini Vicesindaco con delega all’ambiente : “ Al momento stiamo facendo le indagini archeologiche nella piazza – commenta il vicesindaco – la ditta sta ancora lavorando e con molta probabilità, proprio per questi lavori le piante sono rovinate alla radice e potrebbero essere a rischio. “Il Comune aveva valutato anche per uno spostamento delle piante – commenta il primo cittadino Mauro Popesso – ma il costo era eccessivo e le ditte contattate non ci garantivano il successo dell’operazione. Ma abbiamo già finanziato il riposizionamento di nuove piante, in totale 10, per ampliare lo spazio verde”.