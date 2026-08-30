Marano salva i suoi casoni: beni collettivi, vendita annullata

I casoni e i piccoli isolotti naturali della laguna di Marano Lagunare non sono beni liberamente alienabili, ma appartengono al demanio collettivo. Lo ha stabilito il Commissariato agli Usi Civici del Friuli Venezia Giulia, che con la sentenza di martedì 25 agosto ha accolto il ricorso presentato dal Comune e bloccato di fatto la vendita dei beni, già aggiudicati all’asta nell’ambito di una procedura di liquidazione.

La pronuncia, inoltre, riconosce la loro soggezione agli usi civici di pesca in favore dei cittadini residenti. Una conclusione raggiunta attraverso l’esame di un’ampia documentazione storica, amministrativa e catastale, dal regolamento municipale del 1899 al censimento dei casoni del 2011.

L’amministrazione comunale aveva chiesto più volte, senza successo, la sospensione dell’asta, decidendo poi di rivolgersi al giudice speciale per accertare la reale natura giuridica dei beni. “Abbiamo difeso un pezzo della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità”, ha commentato il sindaco Mauro Popesso. Il Commissariato ha inoltre stabilito che le spese legali sostenute dal Comune dovranno essere rimborsate dalla controparte.