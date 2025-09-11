  • Aiello del Friuli
giovedì 11 Settembre 2025
Cronaca

Maranza e sangue a Udine, manifestazione per chiedere più sicurezza

Il corteo organizzato dal Comitato Udine Sicura si terrà venerdì 19 settembre dalle 21. De Toni: presto un altro concorso per nuovi agenti della Polizia locale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comitato Udine Sicura ha organizzato per venerdì 19 settembre un nuovo corteo – apolitico – per chiedere maggiore sicurezza nel capoluogo friulano. Dopo l’accoltellamento di giovedì scorso in piazza Matteotti e alcuni episodi sopra le righe condotti da parte dei cosiddetti ‘maranza’, i referenti del gruppo chiedono maggiori presidi, perquisizione e controlli nei luoghi sensibili e nei centri di accoglienza di Udine, anche con l’utilizzo dei cani antidroga.

Il corteo partirà alle 21 dalla Loggia del Lionello in piazza Libertà, per poi  terminare in piazza delle Foibe.”La richiesta – hanno sottolineato in una nota i referenti del Comitato Sara Rinaldi e Federico Malignani – arriva da numerosi genitori preoccupati per i figli che frequentano il centro della città e alcune zone limitrofe.”.

La data della manifestazione è stata stabilita in accordo con la Questura, scegliendo un giorno che non si accavallasse con Friuli Doc e la Maratonina.

Il sindaco De Toni si dice non contrario all’iniziativa. Anzi, annuncia anche l’arrivo di nuovi agenti nel corpo della Polizia locale.

