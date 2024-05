Marciapiede in ghiaino in via Zanon: via le pietre

Nell’ambito di una revisione complessiva della zona del lungo roggia di via Zanon, il Comune, di concerto con la Soprintendenza, ha iniziato oggi i lavori per rimuovere le pietre, la maggior parte dissestate, facenti parte del camminamento adiacente al corso d’acqua. L’obiettivo è quello di risolvere in maniera definitiva i problemi di sicurezza dell’area. La sconnessione delle lastre e dei cordoli in pietra del marciapiede rendono infatti il percorso pedonale instabile e procurano diversi infortuni ai passanti. Da oggi quindi per dieci giorni, meteo permettendo, gli operai del Comune saranno impegnati nella rimozione delle pietre, che saranno tutte numerate e conservate. Al loro posto verrà realizzato un camminamento naturale, in sintonia con l’area che vede numerosi alberi e il passaggio della roggia, in ghiaino stabilizzato, valorizzando la naturalità del luogo. Il percorso sarà permeabile e drenante e consentirà di spostarsi agevolmente senza inciampare continuamente.

Le pietre però saranno mantenute in corrispondenza degli accessi alle abitazioni e alle attività economiche. In un’ottica di favorire l’accessibilità di ogni percorso l’altro lato della via Zanon, interamente lastricato, verrà nel corso dell’anno interessato da alcuni lavori di abbattimento barriere, già previsti. L’ intero intervento sul lungo roggia avrà un carattere provvisorio, in attesa di una completa riqualifica dell’area.