Marco Cavallo, partito da Gradisca il tour nazionale contro i Cpr

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ partito questa mattina da Gradisca d’Isonzo il viaggio nazionale di Marco Cavallo, manufatto-simbolo da 50 anni nella battaglia contro i manicomi e oggi impegnato nella sensibilizzazione per denunciare, secondo i promotori, “l’ingiustizia e l’inumanità dei Centri di permanenza per il rimpatrio”. Diverse centinaia le persone che hanno preso parte questa mattina al corteo organizzato dal Forum Salute Mentale dalla centrale piazza Unità all’ex caserma Polonio.

Tante le realtà che hanno voluto presenti: dalla Cgil a Medici Senza Frontiere, e diverse anche le bandiere realizzate ad hoc.

Marco Cavallo entro il 10 ottobre arriverà anche ai Cpr di Milano, Roma, Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, Brindisi e Bari.