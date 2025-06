Marco Cavallo, simbolo di libertà, entra in carcere a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In oltre 50 anni ha girato l’Italia e il mondo. Oggi è entrato nel carcere di Udine per raccogliere i messaggi dei detenuti. Stiamo parlando di Marco Cavallo, l’opera scultorea simbolo della lotta di Franco Basaglia per la revisione degli ospedali psichiatrici in Italia, culminata con la legge del 1978 che porta il suo nome. Si tratta di una macchina teatrale, disegnata da Vittorio Basaglia – cugino dello psichiatra – e realizzata nel 1973 dal Laboratorio P, con il quale fu sfondato il recinto dell’ospedale psichiatrico di Trieste. L’iniziativa è stata Un’iniziativa dal Centro Balducci di Zugliano assieme al Garante dei detenuti del Comune di Udine Andrea Sandra.

Ad accogliere Marco Cavallo nel carcere di via Spalato c’era anche l’Arcivescovo di Udine Riccardo Lamba.