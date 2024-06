Marijuana e hashish in casa, arrestato 54enne di Udine

Un 54enne di Udine è stato arrestato dalla Polizia Locale della Comunità della Carnia per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

La perquisizione domiciliare effettuata con l’aiuto dell’unità cinofila dei colleghi di Udine, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di droga avviata da un comune carnico, ha portato gli agenti a trovare oltre 850 grammi di marijuana essiccata suddivisa in vari contenitori di vetro, etichettati per tipologia botanica. Inoltre, un etto e mezzo di polvere ottenuta dalle infiorescenze è stato scoperto in un frigorifero.

Nel garage, il cane antidroga “Galant” ha rinvenuto un piccolo quantitativo di hashish in resina cristallizzata e un barattolo con residui di coltivazione. La droga, se venduta, avrebbe fruttato oltre 9000 euro.

Oltre agli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato strumenti per la coltivazione, tra cui raffreddatori, concimi specifici e oltre 4 kg di nitrato di calcio, utilizzato come fertilizzante, insieme a numerosi bilancini di precisione.