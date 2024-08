Marina Julia: 74enne dorme di notte sotto un porticato, Carabinieri le pagano l’albergo

Una storia da Libro Cuore arriva da Monfalcone. Dorme in piena notte su un lettino da spiaggia riadattato a giaciglio all’interno del porticato di un bar nei pressi della spiaggia di Marina Julia, ma due Carabinieri di pattuglia si offrono di pagarle il costo di una stanza d’albergo in centro città per permetterle di avere un luogo sicuro nel quale poter dormire. Protagonista della vicenda è una 74enne della provincia udinese, con un passato da poetessa e scrittrice, che si era recata a Marina Julia per rivivere ricordi ed emozioni di quei luoghi conosciuti da ragazza. I Carabinieri, fermatisi per chiederle se avesse bisogno d’aiuto, hanno scoperto che la donna disponeva unicamente di una pensione minima e non era nelle condizioni economiche di potersi garantire una dignitosa collocazione sino al giorno seguente. Essendo così notte inoltrata, i due militari dell’Arma, hanno quindi deciso di trasportare la donna presso un hotel del centro a Monfalcone offrendosi di farsi carico del pagamento delle relative spese. La mattina successiva l’anziana è poi tornata presso la propria abitazione in provincia di Udine.