BUSINESS FVG
mercoledì 4 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Mario Ruoso trovato morto in casa a Porcia
CiviBank lancia “Prestito Studio Spark” per sostenere gli studenti
Alla ricerca di un posto nella scuola: le novità per i...
Show delle Scuole di Danza del FVG al Città Fiera
Gli studenti del Sello realizzeranno la mascotte ufficiale di Eyof Lignano...
Mobilità sanitaria, in Fvg saldo negativo di 10 milioni
Guerra nel Golfo, petrolio shock: greggio +13,5% e gasolio +34% in...
Fondazione Renati, l’ex teatrino diventa sala multimediale
Confagricoltura: “Stop ai tagli al biogas, l’Italia non può perdere energia...
Udine, boom di domande per il Bando Rilancio: richieste oltre il...
BUSINESS FVG


Cronaca

Mario Ruoso trovato morto in casa a Porcia

Indaga la polizia, disposta la consulenza del medico legale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Giallo a Porcia, dove nel pomeriggio è stato trovato morto nella propria abitazione, lungo la statale Pontebbana, lo storico imprenditore pordenonese Mario Ruoso, 87 anni. L’uomo presentava una profonda ferita alla testa ed è stato rinvenuto, completamente insanguinato, nei pressi della porta di casa da un parente che ha immediatamente dato l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Sores Fvg insieme agli agenti della polizia e agli esperti della scientifica. La Procura ha disposto l’intervento del medico legale per chiarire le cause del decesso e l’origine delle lesioni: al momento non viene esclusa alcuna pista.

Cavaliere del lavoro, Ruoso era titolare del Garage Venezia, tra le più longeve concessionarie del Friuli Venezia Giulia, e tra i primi imprenditori regionali a investire nel settore delle televisioni private con la fondazione di TelePordenone, emittente che ha chiuso le trasmissioni due anni fa dopo una lunga attività.

