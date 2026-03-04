Mario Ruoso trovato morto in casa a Porcia

Giallo a Porcia, dove nel pomeriggio è stato trovato morto nella propria abitazione, lungo la statale Pontebbana, lo storico imprenditore pordenonese Mario Ruoso, 87 anni. L’uomo presentava una profonda ferita alla testa ed è stato rinvenuto, completamente insanguinato, nei pressi della porta di casa da un parente che ha immediatamente dato l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Sores Fvg insieme agli agenti della polizia e agli esperti della scientifica. La Procura ha disposto l’intervento del medico legale per chiarire le cause del decesso e l’origine delle lesioni: al momento non viene esclusa alcuna pista.

Cavaliere del lavoro, Ruoso era titolare del Garage Venezia, tra le più longeve concessionarie del Friuli Venezia Giulia, e tra i primi imprenditori regionali a investire nel settore delle televisioni private con la fondazione di TelePordenone, emittente che ha chiuso le trasmissioni due anni fa dopo una lunga attività.