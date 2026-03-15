Marito e moglie travolti sulle strisce a Pordenone

Sono stati sbalzati di 10 metri i due coniugi investiti questo pomeriggio a Pordenone, sulle strisce pedonali davanti all’ingresso principale di Pordenone Fiere. Un impatto violento, avvenuto proprio nell’ultimo giorno di Ortogiardino, la manifestazione che anche oggi registrava un importante afflusso di pubblico.

La coppia è stata travolta da un’automobile condotta da un giovane. I due hanno riportato ferite importanti.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, due ambulanze, la Polizia locale e i Carabinieri. Marito e moglie sono stati trasportati all’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.