Martedì l’ultimo saluto a Liliana Resinovich

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E’ stato fissato per martedì alle 12:30 alla cappella del cimitero di Sant’Anna, a Trieste, l’ultimo saluto a Liliana Resinovich.
E’ stato fissato per martedì alle 12:30 alla cappella del cimitero di Sant’Anna, a Trieste, l’ultimo saluto a Liliana Resinovich.
Sarà celebrata una breve cerimonia funebre legata al rientro della salma dall’obitorio di Milano, dove i periti incaricati di effettuare i nuovi esami sui resti della donna hanno esperito tutti gli accertamenti del caso.
La cerimonia, decisa dal fratello di Liliana, Sergio, si svolgerà in forma riservata; seguirà la nuova sepoltura.