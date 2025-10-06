  • Aiello del Friuli
lunedì 6 Ottobre 2025
Cronaca
A fare violenza nei suoi confronti sarebbe stato un genitore non tesserato di un giocatore dell'Ufm

Martignacco, si stringe il cerchio attorno all’aggressore del ds Cimenti

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Si stringe il cerchio attorno all’aggressore del ds dell’Union Martignacco Marco Cimenti, colpito alla tempia sabato sera al termine della partita tra formazioni Under 19 contro l’Ufm. A prendere di mira il dirigente friulano, costretto al ricovero in ospedale per una notte, secondo quanto emerge dalle indagini sarebbe stato un genitore non tesserato di uno dei giovani calciatori monfalconesi: “C’è l’identikit della persona in questione, come società stiamo collaborando fattivamente con gli inquirenti per dare un nome ed un cognome all’aggressore”, conferma il presidente dell’Union Daniele Cattunar, che propone “l’applicazione di un Daspo di modo che chi si macchia di questi episodi stia lontano da un campo di calcio”. Sul fatto è intervenuta con una nota ufficiale anche l’Ufm che sottolinea di aver “avviato un’indagine interna” per fare chiarezza sull’aggressione subita dal dirigente dell’Union Martignacco Marco Cimenti”, al quale la società esprime “solidarietà”, ribadendo come “i valori di lealtà e rispetto hanno sempre guidato il nostro percorso insieme a tutti gli atleti e ai dirigenti tesserati”. Anche da parte dell’Ufm inoltre “massima disponibilità, apertura e trasparenza” nei confronti dell’indagine avviata dalla Federazione e dalle autorità di polizia competenti. “Restiamo fortemente impegnati a tutelare i principi di fair play – conclude il club monfalconese – e a collaborare pienamente con tutte le istituzioni interessate affinché si arrivi a conclusioni chiare ed esaurienti”.

L’aggressione a Cimenti è al centro dei pensieri anche del presidente della Figc regionale Ermes Canciani:

“Il personaggio che ha aggredito il ds del Martignacco non deve avere nulla a che fare col mondo del calcio. Manderemo per quanto di competenza gli atti alla Procura Federale – sottolinea – e vedremo parallelamente come agirà la giustizia ordinaria: è fondamentale che questi gesti non restino impuniti: e se il responsabile dovesse essere un tesserato – conclude Canciani – la punizione sarà esemplare, lo posso assicurare”.

