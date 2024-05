Martina Oppelli: io come Anna, ma mi è impedito il suicidio medicalmente assistito

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ora basta. Martina Oppelli è malata di sclerosi multipla e non ne può più e per questo ha fatto richiesta ad Asugi di accedere al suicidio medicalmente assistito che in Italia è regolamentato dalla sentenza della corte costituzionale su Dj Fabo. La commissione ha però espresso parare negativo eppure la donna denuncia l’impossibilità di fare qualsiasi cosa.

L’associazione Luca Coscioni ha presentato ricorso al tribunale perché nel caso di Anna, identico a detta dei legali, il comitato aveva dato parere positivo. Ora bisognerà attendere la decisione del giudice, va sottolineato che rispetto al caso di Anna sono state cambiate tre figure della commissione.