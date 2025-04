Massaggiavano i clienti in nero, proposta la chiusura di un centro cinese

Maxi multa e rischio chiusura per un centro massaggi cinese della Destra Tagliamento. Durante un controllo tra le attività dedicate al benessere fisico presenti nella provincia di Pordenone, la Guardia di Finanza ha scoperto un centro massaggi gestito da una cittadina cinese, al cui interno erano impiegate due operatrici orientali completamente in nero, senza la prescritta comunicazione di assunzione.

L’irregolarità costerà cara alla titolare visto che sono state contestate sanzioni da un minimo di 3.900 euro fino ad un massimo di 23.400. Non solo. Per aver impiegato personale irregolare, in misura superiore al 10%, è stata inoltrata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro la proposta di sospendere l’attività.

L’operazione conferma l’intensificarsi dei controlli della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione e alle forme di illegalità nel mondo del lavoro. Dall’inizio dell’anno, sono già 75 i lavoratori “in nero” e 40 quelli irregolari scoperti dai finanzieri nella Destra Tagliamento, con 61 datori di lavoro sanzionati e 28 proposte di sospensione attività. Un’azione quotidiana per far emergere la piaga del sommerso.