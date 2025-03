Un masso di grosse dimensioni è caduto la scorsa notte sulla carreggiata della strada Provinciale 76, tra Cave del Predil e Sella Nevea, dopo essersi staccato dalla parete rocciosa che costeggia l’arteria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e tecnici che hanno deciso di chiudere la strada in via precauzionale, in attesa di accertamenti.