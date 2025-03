Nei pressi di Aurisina

2 Un grosso masso è caduto in mattinata sui binari della ferrovia nei pressi di Aurisina, sulla linea che collega Trieste a Udine, Venezia e Lubiana. La linea è stata chiusa per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di ripristinare la circolazione. I convogli provenienti e diretti a Udine, Venezia e Lubiana hanno registrato ritardi fino a circa un’ora, con conseguenti disagi per i pendolari e i viaggiatori.

