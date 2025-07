Massolino: “Con quali criteri scelto Tony Effe nell’ambito di Go2025?”

Un’interrogazione è stata presentata in Consiglio regionale dall’esponente del Patto per l’Autonomia Giulia Massolino in merito al concerto di Tony Effe, inizialmente programmato per il 13 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia nell’ambito di GO! 2025 e successivamente rinviato al 24 luglio con ingresso gratuito.

Massolino nel suo intervento chiede chiarimenti “su quali criteri abbiano portato alla scelta di inserire l’artista romano nel cartellone ufficiale degli eventi promossi dalla Regione attraverso PromoTurismoFVG”, alla luce delle polemiche legate ai contenuti di alcuni brani del cantante.

«Non si tratta di censurare, ma di assumersi la responsabilità delle scelte – spiega Massolino –. Se la Regione finanzia eventi culturali con soldi pubblici, è legittimo e doveroso chiedere coerenza con i valori di cui si fa portavoce, come il contrasto alla violenza di genere e la promozione di una cultura rispettosa. Soprattutto se parliamo di eventi rivolti ai più giovani.»

L’interrogazione di Massolino chiede anche conto della mancata condivisione con il Comune di Gorizia, con il sindaco Ziberna che aveva apertamente dichiarato la propria contrarietà all’evento.

Tra i punti toccati dalla consigliera regionale di minoranza anche l’opportunità di “affiancare al concerto percorsi educativi e momenti di confronto pubblico, per evitare che si trasmetta un messaggio acritico o celebrativo di modelli maschili e relazionali tossici”.

«Non è accettabile – conclude la consigliera – che l’unico criterio di scelta diventi la popolarità sui social. Le istituzioni pubbliche devono fare cultura, non solo intrattenimento».