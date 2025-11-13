Mastellari guida la rimonta della UEB. Cento battuta 74-68

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La UEB Cividale aggiunge un capitolo alla nutrita serie di rimonte entusiasmanti realizzate al PalaGesteco, dove nel mercoledì di campionato sconfigge Sella Cento per 74 a 68.

Ma alzi la mano chi, oltre a Martino Mastellari, avrebbe dato una chance alle Eagles a metà gara, con gli Emiliani in vantaggio di 13 lunghezze e in brillante controllo del ritmo della partita.

E’ proprio il numero 8 gialloblu a sbloccare un primo quarto dal punteggio basso, dopo 2’10”, mettendo a segno 5 punti consecutivi, ma il ritmo degli ospiti sul piano della finalizzazione è più continuo, e vale il vantaggio griffato dal multidimensionale Stacy Davis, top scorer con 26 personali.

Cento è energia pura, ha un Berdini imprevedibile in cabina di pilotaggio e la classe dei suoi giovani talenti, che sfruttano i continui errori al tiro di Cividale e corrono in contropiede, fissando il punteggio sul 27 a 40 di metà gara che pare tramortire una UEB compassata.

Ma negli spogliatoi Pillastrini registra tutto, dalla difesa, che chiude il canestro per oltre 3 minuti consecutivi, alla fase offensiva, dove il califfo Freeman mette a referto 6 punti consecutivi. L’americano, Berti e Redivo riportano Cividale a -3, prima che Tiberti provi a scuotere Cento con un gioco da 4???

A questo punto si accende nuovamente Mastellari, che sulla sirena del 3° periodo brucia la retina e infiamma il palazzo, continuando a illuminare la partita nel quarto decisivo. Ad accompagnarlo sono un Redivo indomabile vicino a canestro e capitan Rota, che spende energie e tutti i falli possibili per difendere il bottino di vantaggio, che la squadra ospite non riesce a scalfire.

Le Eagles vincono e agganciano Cento a 12 punti in classifica, in piena zona playoff. A Cividale si fa festa, con la consapevolezza che domenica, in via Perusini, arriverà la Livorno.