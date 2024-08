Mattarella ad Ampezzo per gli 80 anni della zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in regione per la terza volta nel 2024. Sabato 14 settembre parteciperà ad Ampezzo alla cerimonia per gli 80 anni della zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli. Un anniversario importante per una grande sperimentazione democratica, entrata nella storia.

Il Capo dello Stato è stato invitato dall’Anpi, dal Comune di Ampezzo e dalla Comunità di Montagna della Carnia.

“La scorsa settimana – fa sapere il sindaco di Ampezzo Michele Benedetti – abbiamo avuto contatti con il cerimoniale del Quirinale. Attendiamo ora la comunicazione ufficiale, ma dalle informazioni che abbiamo la sua visita pare confermata. Mattarella in tarda mattinata prenderà parte alla cerimonia ufficiale, che si aprirà con la deposizione di una corona al monumento ai caduti e proseguirà con i discorsi delle autorità nella piazza centrale. Alle 09.30 sarà celebrata la santa messa in Duomo.

“La presenza del Presidente della Repubblica per noi è un fatto molto importante – afferma il sindaco di Ampezzo. Un riconoscimento di quanto 42 comuni della Carnia, del Pordenonese e della provincia di Belluno hanno sperimentato tra l’estate e l’autunno del 1944. Momenti di vera democrazia – prosegue Benedetti – che poi abbiamo raggiunto con le elezioni libere del dopoguerra. Qui siamo stati pionieri anche con il primo voto alle donne, che erano i capifamiglia delle comunità della Carnia, poiché i loro mariti e i loro primogeniti erano impegnati in guerra, erano partigiani oppure prigionieri. Abbiamo sperimentato anche un sistema di federalismo e di solidarietà molto importante per il territorio – conclude il sindaco di Ampezzo.

Il presidente della Repubblica dovrebbe concludere la sua giornata in Carnia con una visita privata alla mostra di Illegio, dal titolo Il Coraggio. Ma gli organizzatori fanno sapere che la conferma si avrà solo nei primi giorni di settembre.