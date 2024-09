GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un laboratorio di democrazia. Un’esperienza che ha gettato le basi per quella che oggi è la nostra Repubblica. Il presidente Mattarella, con questo messaggio, ha voluto essere presente ad Ampezzo, per le celebrazioni dell’80esimo anniversario della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli, che tra l’agosto e l’ottobre del 1944 diedero vita a una Repubblica libera dal fascismo, facendo per la prima volta votare le donne. Che furono le colonne, mentre i mariti erano al fronte, di quell’esperienza come sottolineato da Mattarella nel suo discorso piazza ad Ampezzo, dove è arrivato attorno alle 10.30 per deporre la corona sul monumento ai caduti. “Oggi qui ad Ampezzo – ha spiegato il Capo dello Stato – rendiamo onore ai friulani che coi partigiani vollero battersi per la loro terra: rendiamo onore a chi ha contribuito alla causa della libertà, ben raffigurata dalla medaglia d’oro al valor militare Paola Dal Din”.

A sottolineare visita e i valori di 80a ani fa, il sindaco di Ampezzo Michele Benedetti, il presidente della Comunità di montagna della Carnia, Ermes De Crignis, la presidente dell’Anpi di Udine, Antonella Lestani e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Proprio il governatore ha annunciando un’altra visita del presidente della Repubblica in regione entro fine anno. Anche il sindaco Michele Benedetti ha espresso l’orgoglio della Carnia

Tra i temi di oggi anche l’importanza in quegli anni delle donne riconosciute come capofamiglia mentre gli uomini si trovavano a combattere. Tra i ricordi anche quello di una pronipote di una portatrice carnica, presente col foulard appartenuto alla sua antenata.

Mattarella poco dopo mezzogiorno ha poi fatto tappa ad Illegio, dove ha visitato in forma priva la mostra “Il Coraggio”, prima di prendere parte a un momento istituzionale al Teatro Tenda, con quasi 500 persone. Dopo le parole della presidente dell’associazione Comitato San Floriano, Laura Iob di monsignor Zanello e don Geretti, il presidente, in un fuoriprogramma è salito sul palco per ringraziare i presenti e esprimere per la potenza dell’arte che il piccolo paese friulano porta avanti da vent’anni.