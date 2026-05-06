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Cronaca

Mattarella e Meloni a Gemona, l’omaggio dello Stato al Friuli

Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriverà a Gemona intorno alle 16:20 e, accolto dal Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e dal sindaco di Gemona, Roberto Revelant, renderà omaggio, insieme alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle vittime del terremoto, con la deposizione di una corona al monumento che ricorda le 989 vite spezzate dal sisma.
Mattarella e Meloni si trasferiranno al Cinema Teatro Sociale per la Seduta Straordinaria del Consiglio Regionale. Sono previsti gli interventi del Presidente dell’Assemblea, Mauro Bordin, del sindaco di Gemona e del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.
Chiuderà la sduta l’intervento della premier, Meloni, e quello del Capo dello Stato, che si sposterà poi a palazzo Elti, dove visiterà la mostra “Friuli 1976. Una gran voglia di vivere nel segno del Messaggero Veneto”, accolto dal presidente del Gruppo Nem, Enrico Marchi, dall’amministratore delegato, Giuseppe Cerbone, e dal direttore, Paolo Possamai.
Mattarella ripartirà subito dopo per la base aerea di Rivolto per il rientro a Roma.

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