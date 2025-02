Mattarella ricorda Lorenzo Parelli: ‘sicurezza sul lavoro tema determinante’

A tre anni dalla sua tragica morte, Lorenzo Parelli viene ricordato oggi all’Auditorium Zanon di Udine, con l’iniziativa “La carta di Lorenzo, per una scuola in sicurezza”. E per l’occasione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questo pomeriggio sarà a Gorizia per l’inaugurazione di Go!2025, ha inviato un messaggio al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

“In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è tema determinante per garantire l’effettività della tutela dei diritti fondamentali che la Repubblica riconosce a ciascuna persona – scrive il Capo dello Stato – la Carta di Lorenzo rappresenta un appello permanente rivolto ad assicurare una sinergia tra gli enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri, dove lo studente sia posto in una condizione di centralità. La tragica morte di Lorenzo Parelli durante uno stage a Udine ha drammaticamente richiamato l’attenzione dell’intera società italiana sui processi che accompagnano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro”.

Lorenzo Parelli morì il 21 gennaio 2022 a diciotto anni. Nel suo ultimo giorno di stage nella ditta di Pavia di Udine dove svolgeva il tirocinio fu colpito fatalmente da una trave d’acciaio. Da allora la famiglia è impegnata a promuovere il tema della sicurezza, attraverso la propria testimonianza e – appunto – con la ‘Carta di Lorenzo’, una sorta di manifesto sui principi fondanti della cultura della sicurezza nei luoghi di formazione e di lavoro.