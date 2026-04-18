Matteo Mansi aggredito mentre manifesta contro passaggi a livello

Prima hanno strappato i manifesti e divelto tenda e tavolino, poi gli hanno sputato in faccia. E’ l’aggressione subita ieri sera dal consigliere comunale Matteo Mansi mentre stava manifestando a favore dell’eliminazione dei passaggi a livello che tagliano in due la città di Udine. E’ accaduto in via del Bon, dove Mansi da giorni dorme in tenda per portare avanti la propria battaglia.

Oggi sono state raccolte ancora firme per eliminare le linee ferroviarie. Mansi ha chiesto al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga di essere presente proprio in via del Bon sabato 2 maggio per ascoltare le ragioni della protesta.