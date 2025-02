Matteo Marzotto a Villa Russiz anticipa Mittelmoda The Fashion Award

“La moda è cultura. Il mondo del fashion italiano ed internazionale non può quindi mancare a GO!2025. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l’invito della Camera di commercio Venezia Giulia ed organizzeremo in autunno un mega evento a Gorizia, con una Special Edition di Mittelmoda The Fashion Award”. Con queste parole Matteo Marzotto, presidente di International Lab of Mittelmoda, ha esordito in apertura dell’incontro, cordiale ed amichevole, con Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, avvenuto in Fondazione Villa Russiz a Capriva del Friuli (Go). Il presidente Paoletti ha voluto incontrare Marzotto proprio a Villa Russiz in quanto lo stesso imprenditore e personaggio simbolo della moda e dello stile made in Italy aveva espresso il desiderio di conoscere questa realtà che coniuga impegno sociale, solidarietà ad economia e vitivinicoltura. Come è anche sempre stato nel dna della dinastia dei Marzotto che, fin dagli inizi, con il nonno Gaetano, ha impostato a Valdagno la prima manifattura tessile con servizi sociali per i lavoratori, al pari di quanto faceva nello stesso secolo, l’Ottocento, il barone Ritter. Un connubio, quello tra economia e no profit, che è alla base anche di Mittelmoda The Fashion Award, iniziativa per l’inserimento lavorativo dei giovani studenti in fashion design, nata 30 anni fa a Gorizia, dove ritorna nel 2025. ” Vogliamo riprendere un rapporto più fattivo e sviluppare meglio il concept di Mittelmoda per il nostro territorio – ha dichiarato Paoletti nell’incontro – cogliendo l’occasione di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 – per riavviare una serie di iniziative tra mondo della moda e Gorizia. La moda è economia e cultura insieme, e le relazioni di alto livello che questa organizzazione nata a Gorizia ha creato in Italia e nel mondo possono essere un valore aggiunto per la nostra realtà isontina e regionale.” Presenti all’incontro tra Marzotto e Paoletti, il segretario generale di International Lab of Mittelmoda Maurizio Tripani ed il segretario generale della Camera di commercio Venezia Giulia Pierluigi Medeot, con la funzionaria della Camera Elisabetta Feresin ed il direttore della Fondazione Villa Russiz, Giulio Gregoretti. La special edition di Mittelmoda The Fashion Award, che vedrà anche Villa Russiz location di appuntamenti per le delegazioni italiane ed estere di imprenditori, giornalisti ed esperti ospiti dell’evento, culminerà in una serata-spettacolo venerdì 7 novembre 2025 con un défilé aperto al pubblico in Gorizia. La location, i dettagli ed i protagonisti saranno svelati in una conferenza stampa ad hoc, ma sono già confermate le presenze dello stesso Matteo Marzotto, di Angela Missoni e tra gli ospiti invitati il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, ed il presidente nazionale di Confindustria Moda, Sergio Tamborini. A rappresentare la moda di tutto il mondo a GO!2025 oltre 25 giovani designer prescelti in un network di Scuole ed Accademie di moda di 50 nazioni cui si uniranno gli studenti delle Scuole del territorio regionale per un momento di festeggiamento per i 30 di Mittelmoda.