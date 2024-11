Bordin a riposo, ma rassicura: “Sono in salute”

Con un post pubblicato su Facebook in mattinata, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute, ora in netto miglioramento.

“Ieri – scrive il politico -, come è già emerso su stampa e tv, ho avuto un lieve malore durante l’inaugurazione di un asilo a Tavagnacco”. “Ringrazio per l’immenso affetto ricevuto e colgo l’occasione per comunicare che gli accertamenti sono andati bene, che sono a casa e sono in salute. Per scrupolo mi concederò alcuni di giorni di riposo”.

Bordin poi ha dedicato l’ultimo pensiero ai medici e agli infermieri che lo hanno assistito. “Grazie al personale sanitario per l’attenzione e la professionalità.”