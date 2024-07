Nuovo inviato a ‘Le Iene’: è di Udine

L’udinese Massimiliano Andreetta sarà uno dei volti nuovi de ‘Le Iene’. Allievo di Nadia Toffa, dopo l’esperienza a Piazzapulita su La 7, è tornato a lavorare per il programma e per l’emittente che lo hanno lanciato professionalmente.

LA NUOVA IENA

Il giornalista professionista, residente a a Udine ma domiciliato per lavoro a Roma, compirà 35 anni il prossimo 18 agosto. Un compleanno che festeggerà in quella che considera un po’ casa sua. “Effettivamente è un ambiente che sento un po’ casa”, ci conferma Andreetta, “dal 2016 al 2019 ho lavorato per la redazione de Le Iene come redattore e autore. Ci ero entrato dopo l’esperienza da inviato per ‘Open Space’ (spin-off de ‘Le Iene’, condotto da Nadia Toffa nel 2015) e la conduzione del programma ‘Scuola Zoo’ su Italia 2 nel 2013. Fu proprio Nadia la prima a credere in me e a farmi ‘crescere’ professionalmente. Anche quando lavoravo come inviato per la trasmissione ‘Piazzapulita’, ho sempre mantenuto i contatti con il gruppo de ‘Le Iene’ ”.

IL CAPOBRANCO, DAVIDE PARENTI

Una casa, dicevamo, che ha un capofamiglia, ovvero Davide Parenti, storico autore del programma di punta di Italia 1, con cui Andreetta sta lavorando per pianificare la nuova stagione. “Stiamo parlando di una trasmissione vista in media da 2 milioni di spettatori a puntata – sottolinea la nuova ‘iena’ – . Se il programma è arrivato alla 28ima stagione è perché Parenti ha saputo rinnovare il formati di continuo, dimostrando di essere sempre un passo avanti. Parenti – sottolinea Max – è uno dei geni della televisione italiana, un visionario. Mi ha formato tanto. Ogni volta che parli con lui si impara qualcosa e capisci come migliorare i servizi”.

CUCCIOLO DI IENA

Andreetta ha mosso i suoi primi passi proprio negli studi di Telefriuli, a soli 16 anni. Prima come ospite del talk show per studenti ‘Operazioni Effe Giovani’, poi come conduttore del ‘Tg Giovani’, programma andato in onda sul canale 11 tra il 2005 e il 2009. “Sono cresciuto in via Gemona – racconta il giornalista -. Poi, per 10 anni ho vissuto dentro la caserma dei Carabinieri di via Riccardo Di Giusto, perché mio padre, brigadiere dell’Arma, era di stanza nel quartiere Aurora. Tutto il mio percorso scolastico l’ho vissuto fra Udine e Gorizia, dove ho mantenuto molte amicizie, oltre che i miei familiari. Ho frequentato le elementari alla di Toppo Wassermann, poi le medie alla Ellero, infine mi sono diplomato al Malignani scegliendo l’indirizzo scientifico e tecnologico. Ho poi concluso i miei studi conseguendo una laurea specialistica in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” nel capoluogo isontino”.

LE PREDE

Come inviato Andreetta si è distinto per diverse inchieste che hanno documentato lo sfruttamento dei lavoratori stagionali, rivelato appalti truccati, incarichi illegittimi e infiltrazioni criminali. Una serie di reportage realizzati spesso sotto mentite spoglie, utilizzando microcamere nascoste. “Il mio obiettivo è sempre mettere in luce inganni, ingiustizie e malaffare – spiega Andreetta -. Esattamente come ho provato a fare scrivendo ‘Diete e bugie’ (edito da PaperFirst) in cui sbugiardo gli ‘stregoni’ dell’alimentazione e le truffe alimentari cui mi ero sottoposto. Scrivendo il libro o filmando per ‘Piazzapulita’ ho cercato di mettere in pratica gli insegnamenti appresi durante gli anni di gavetta a Mediaset, anche facendo da ‘cavia’. Formigli e l’autrice Alessandra Frigo mi hanno davvero dato modo di crescere e sperimentare, permettendomi di fare il grande salto dall’altra parte della telecamera”.

IL RAPPORTO CON NADIA

Dietro alle inchieste e al lavoro giornalistico impostato da Andreetta in tutti questi ultimi anni c’è molto di Nadia Toffa. A confermarlo è lo stesso inviato che ora indosserà, come da tradizione, camicia bianca, giacca e cravatta nere. “Nadia è stata la mia insegnante – puntualizza – Mi ha affiancato fin dai miei primi passi nella redazione de ‘Le Iene’, a settembre 2016. Mi ha spiegato come trarre spunto dalle segnalazioni, quali scegliere, quali scartare, come iniziare a sceneggiare un nuovo servizio. Uno dei suoi grandi insegnamenti è il seguente: “Per raccontare una storia bisogna conoscerla. Per conoscerla, bisogna viverla”. E’ grazie a lei se ho iniziato a raccontare storie con le modalità da infiltrato. Nadia è stata la prima a dirmi di crederci e di stringere i denti. Le devo davvero tanto. Per me è stata una persona davvero importante. Chissà cosa mi direbbe ora, vedendomi nel cast de ‘Le Iene’ “.