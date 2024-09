Maxi cantiere sulla A4, limitazioni al traffico nel fine settimana

Sarà un maxi cantiere quello che verrà allestito a partire da sabato sera sull’autostrada A4 con circa 200 persone (tra personale interno ad Autostrade Alto Adriatico e maestranze delle ditte appaltatrici) impiegate in diversi tratti tra gli svincoli di Latisana e San Donà.

L’attività principale sarà l’abbattimento del primo (Pradipozzo – Lison in comune di Portogruaro) dei dieci cavalcavia nel tratto San Donà – Portogruaro per la costruzione della terza corsia della A4. All’opera ci saranno escavatori dotati di pinze e martelli pneumatici che verranno impiegati per lo smantellamento del manufatto.

L’intervento, che però richiederà più tempo, è quello di stesa dell’asfalto drenante tra l’area di servizio di Fratta Nord e il raccordo con le due corsie a Portogruaro dove si sta completando la prima fase dei lavori. In questo caso saranno in azione 60 bilici carichi di asfalto. Al termine dell’attività, da domenica – alla riapertura dell’autostrada – chi percorrerà il tratto non dovrà più impiegare lo scambio di carreggiata e quindi il traffico risulterà nel tratto più fluido.

Sempre sul Nodo di Portogruaro – precisamente lungo la rampa che collega la A4 in direzione Trieste e la A28 direzione Conegliano – verranno montate alcune telecamere di sorveglianza e monitoraggio traffico e verranno effettuate alcune operazioni relative alla pulizia del manto stradale e alle manutenzioni alle barriere di sicurezza che saranno interessate dalle opere di rifinitura successivamente al completamento della stesa dell’asfalto drenante.

Spostandosi verso Venezia, nel corso della notte, su richiesta di Terna verrà sostituita – ad opera della stessa Società – la fune di guardia della linea elettrica sovrappassante la A4 al chilometro 434 in comune di Cessalto. Inoltre verrà dato avvio ad alcuni lavori di ripavimentazione delle rampe di decelerazione e accelerazione dell’area di servizio di Calstorta Sud; operazione che continuerà la prossima settimana e richiederà il divieto di sosta e fermata negli spazi dedicati ai mezzi di tipo pesante all’interno della stessa area tra le ore 07,00 di lunedì 23 settembre e le ore 24,00 di venerdì 27. Per l’occasione verranno infine svolte alcune ispezioni su sei cavalcavia del tratto della A4 tra Portogruaro e San Donà.

Tutti questi interventi verranno svolti sotto il controllo costante della direzione lavori della Concessionaria, con il supporto del servizio di prevenzione e protezione della Concessionaria autostradale per garantire la sicurezza dei cantieri e degli ausiliari alla viabilità per la gestione del traffico.

Per consentire tutte queste operazioni, fondamentali all’avanzamento della terza corsia, verranno imposte alcune limitazioni alla circolazione. In particolare, tra le ore 20,00 di sabato 21 e le ore 08 di domenica 22 verrà chiusa la carreggiata in direzione Trieste tra gli svincoli di San Donà e il Nodo di Portogruaro. Tra le ore 20,00 sempre di sabato e le ore 12,00 di domenica verrà chiuso il tratto della A4 in direzione Venezia compresi tra gli svincoli di Latisana e Cessalto.