Maxi cargo militare sorvola la zona collinare del Friuli

Nella tarda mattinata di oggi un grosso aereo da trasporto tattico statunitense ha ripetutamente sorvolato la zona collinare del Friuli compiendo a bassa velocità, a qualche centinaio di metri di quota una serie di passaggi. L’areo, un quadrimotore a reazione, è stato identificato come C17 Globemaster, appartenente alla Heavy Airlift Wing (HAW), struttura militare di base in Ungheria e alla quale partecipano gli eserciti di numerose nazioni europee oltre agli Usa, che vola con le insegne ungheresi ed è comandato da un ufficiale statunitense.

L’apparizione inconsueta sui cieli friulani ha destato un certo sconcerto anche a causa della mole del velivolo, del rumore cupo che faceva pensare a una mietitrebbia in funzione fuori stagione e del fatto che volava molto lentamente come se stesse per atterrare. Il C17, ha un carico utile fino a 76 tonnellate ed è in grado di trasportare carri da battaglia e fino a 102 paracadutisti, operando anche su piste non preparate.