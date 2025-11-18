Maxi condanna per furto in abitazione: inflitti 7 anni e 6 mesi a un serbo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il colpo messo a segno nella Bassa friulana gli è costato davvero caro. Il giudice Camilla Del Torre del Tribunale ha condannato Milos Petrovic, cittadino serbo di 45 anni, a 7 anni e 6 mesi di reclusione. Il pm aveva chiesto 5 anni di reclusione. A incastrarlo le impronte digitali lasciate sul biglietto dell’autostrada.

Stando alle accuse, nel luglio 2022 l’uomo – assieme a tre complici – svaligiò la casa di un uomo di 67 anni residente a Lestizza, impossessandosi di gioielli per un valore di oltre 4mila euro. La banda, fuggita a bordo di una Bmw, non si accorse che il vicino della vittima aveva fotografato parte della targa.

Grazie a questo indizio, i carabinieri del Norm di Latisana sono riusciti a risalire al casello autostradale dove l’uomo aveva pagato il pedaggio e a identificarlo.