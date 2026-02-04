Maxi confisca di beni in odore di camorra, sigilli anche in Friu

Arriva fino al Friuli, in particolare nell’area di Pordenone, l’inchiesta della Procura di Perugia che ha portato il Tribunale della città umbra a confiscare beni per un valore di circa 5 milioni di euro a un imprenditore di origini siciliane di 62 anni, attualmente detenuto, che gli inquirenti ritengono abbia agevolato il clan dei Casalesi riciclandone i capitali illecitamente accumulati.
La confisca è stata eseguita dalla Guardia di Finanza e riguarda quote di partecipazione, immobili e conti correnti di nove società con sedi nelle provincie di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e, appunto, Pordenone.
