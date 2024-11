Maxi evasione scoperta a Udine: riscossi 5 milioni da azienda di trasporti su strada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da una maxi evasione fiscale, lo Stato è riuscito a recuperare 5 milioni di euro da parte di una società del settore dei trasporti internazionali su strada, controllata da un’importante multinazionale olandese.

Il contenzioso ha avuto origine da una complessa verifica fiscale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle fiamme gialle di Udine, che ha portato alla luce una serie di irregolarità fiscali significative, inclusa un’evasione dell’IVA per circa 4,3 milioni di euro, costi dedotti in modo irregolare per circa 2 milioni di euro e ricavi non dichiarati per circa 1 milione di euro.

L’indagine, resa complessa dai numerosi aspetti di fiscalità internazionale coinvolti, è stata condotta attraverso un’attenta analisi della documentazione contabile ed extracontabile, oltre che di migliaia di email e file relativi all’attività commerciale della società.

Uno degli aspetti chiave emersi riguarda un sofisticato sistema di elusione dell’IVA, tramite il quale la società friulana forniva servizi formalmente esenti da imposta a una multinazionale olandese. Tuttavia, questi servizi erano di fatto realizzati sul territorio nazionale in collaborazione con una società italiana, situata nel comasco, appartenente allo stesso gruppo internazionale.

Al termine dell’ispezione, gli amministratori della società friulana sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Udine per il reato di dichiarazione infedele, previsto dalla normativa tributaria. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate di Udine ha confermato i risultati dell’indagine fiscale, portando la società a chiudere il contenzioso con il versamento di circa 5 milioni di euro nelle casse dello Stato.