Maxi piano asfaltature a Udine,”Più propaganda che risultati”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I ritardi accumulati nei primi tre anni di mandato e un maxi piano asfaltature trasformato in “propaganda elettorale” in vista delle possibili elezioni del 2027. È questo il duro affondo del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Govetto, che accusa l’amministrazione di aver “fatto molto poco” fino a oggi e di aver accelerato gli interventi soltanto negli ultimi mesi.

“Nei primi tre anni abbondanti di mandato è stato fatto molto poco – afferma Govetto -. Ora si cerca di recuperare il terreno perduto presentando un piano importante che viene venduto come il più grande degli ultimi trent’anni”. Secondo l’esponente di FdI, “la precedente amministrazione aveva messo asfaltature e marciapiedi al centro della propria attività fin dalla seconda settimana di mandato”, mentre restano ancora incompiuti interventi già programmati nel 2022, come quello sul cavalcavia di via Simonetti.

Per Govetto “l’avvicinarsi delle scadenze elettorali ha spinto l’amministrazione a schiacciare sull’acceleratore. Questo piano ha più il sapore della propaganda che di una reale programmazione”.

Le dichiarazioni arrivano nel giorno in cui si sono conclusi i lavori di asfaltatura in via Martignacco, nel tratto compreso tra piazzale Diacono e il cavalcavia Pertini, inclusa la rotatoria tra via del Cotonificio, viale Pasolini, viale Cadore e via Pieri, ora completamente riasfaltata.