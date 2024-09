Maxi piano di asfaltature in A28

Continuano i lavori di ripavimentazione sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Le attività si spostano sulla A28, allo scopo di rendere l’arteria più sicura e scorrevole per l’utente.

Si tratta di un maxi piano di asfaltature che inizierà lunedì 23 settembre, a partire dalle rampe dello svincolo di Villotta.

Dalle 07 di lunedì alle 22 di martedì non sarà possibile uscire ed entrare a Villotta in direzione Conegliano.

Dalle 07 di mercoledì alle 22 di giovedì, invece, non sarà, possibile uscire ed entrare in direzione Portogruaro allo stesso svincolo di Villotta.

Successivamente toccherà allo svincolo di Fontanafredda, i cui lavori interesseranno la rampa in uscita in direzione Conegliano. Dalle 07 alle 22 di venerdì verrà, quindi, chiusa l’uscita allo svincolo di Fontanafredda in carreggiata nord.

Infine i lavori di ripavimentazione riguarderanno anche la bretella di via Bodegan a Fontanafredda per un tratto di 300 metri. Dalle 19 di giovedì alle 05 di venerdì verrà istituito un senso unico alternato regolarizzato da impianto semaforico su via Bodegan, mentre sulle strade di innesto (via Pieve) verrà effettuato un servizio di movieri con obbligo di svolta a destra.