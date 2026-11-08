Maxi pulizie alla Cavarzerani, “ospiti al lavoro e caccia alle streghe”

Maxi pulizie alla Cavarzerani di Udine prima della visita di domani di Debora Serracchiani, dell’assessore Carlo Giacomello e della consigliera comunale Pd Anna Paola Peratoner. Per Andrea Di Lenardo, il consigliere di AVS-Possibile che ha denunciato il degrado nel Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di via Cividale, il fermento nel centro che ospita 453 richiedenti asilo sarebbe legato proprio al sopralluogo.

“Credo che l’unico motivo per cui si stia pulendo davvero sia quello. La notizia che ha circolato dentro è che arrivano i politici lunedì e quindi deve essere tutto smagliante. Peccato che noi le foto e i video di quella che è la triste norma qua dentro li conosciamo bene”, afferma Di Lenardo.

Il consigliere denuncia anche presunte ritorsioni, con ferie e trasferimenti forzati in Veneto per i dipendenti sospettati di aver parlato con lui e con i media.

“C’è stata una caccia alle streghe, a quanto mi viene riferito, con degli interrogatori ai dipendenti per scoprire chi ha parlato con la stampa. Il problema non è chi dà le notizie, ma le condizioni devastanti in cui vivono 453 persone”, sottolinea.

Di Lenardo contesta infine l’impiego degli ospiti nella pulizia degli spazi esterni e comuni, un servizio affidato, secondo il consigliere, a Gemma.

“Non hanno l’assicurazione. C’è una cooperativa che ha il bando proprio per le pulizie degli ambiti comuni. Noi cittadini paghiamo una società e poi chi deve fare quel lavoro sono gli stessi ospiti”.