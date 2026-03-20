Maxi sequestro di ricci di mare: blitz blocca traffico illegale

Operazione della Guardia Costiera di Trieste contro la pesca e la commercializzazione abusiva di ricci di mare. I militari hanno sequestrato circa 1.800 kg di prodotto ittico, privo di qualsiasi documentazione di tracciabilità, e comminato una sanzione di 1.500 euro.

Il carico, trasportato su un furgone frigorifero proveniente dalla Croazia e fermato nei pressi di Villesse, era destinato al mercato del Sud Italia e avrebbe generato profitti illeciti superiori a 50mila euro. Dopo il sequestro, i ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare per tutelare l’ecosistema