Maxi sequestro di tabacco illegale, chiusi tre negozi a Trieste

180 chilogrammi di tabacco illegale da fumo e da masticazione, ritenuto nocivo per la salute, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste, in collaborazione con la Polizia Locale.

L’operazione ha avuto inizio dopo la segnalazione della Polizia Locale su un sospetto caso di contrabbando in un negozio cittadino. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati grandi quantitativi di melassa di tabacco e aromi privi del contrassegno dei Monopoli di Stato e delle necessarie avvertenze sanitarie in italiano.

L’indagine si è poi allargata ad altri tre negozi, tutti gestiti da cittadini pakistani, dove sono stati scoperti oltre 90 chilogrammi di tabacco da masticare, noto come “gutka,” e tabacco per narghilè, nascosti tra altri prodotti alimentari in vendita. Successive perquisizioni nelle abitazioni dei commercianti hanno portato al sequestro di ulteriori 80 chilogrammi di tabacco di provenienza estera.

Al termine dell’operazione, tre persone sono state denunciate per contrabbando, e i negozi sono stati temporaneamente chiusi.