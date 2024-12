Maxi sequestro in un minimarket cinese: vendeva filtri e cartine non autorizzate

150mila accessori per tabacco da fumo, tra filtri e cartine per sigarette fai da te, sono stati sequestrati a Trieste in un minimarket gestito da cittadini di nazionalità cinese. I prodotti erano venduti senza l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante un primo controllo, la Guardia di Finanza ha scoperto circa 120mila articoli privi di autorizzazione, segnalando il titolare alle autorità competenti. Nelle settimane successive, un secondo controllo ha portato al ritrovamento di ulteriori 30mila prodotti abilmente nascosti nel negozio.

Di fronte alla recidiva, le autorità hanno disposto la sospensione della licenza commerciale per un periodo da uno a due mesi, con il rischio di chiusura definitiva in caso di nuove infrazioni. In entrambi i casi, il titolare non ha presentato la documentazione necessaria per la vendita, rendendo inevitabile il sequestro per contrabbando.