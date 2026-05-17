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Cronaca
Dalle 20 gli appassionati si sono radunati sotto al Lussari

Maxiraduno abusivo di auto a Tarvisio, blocchi e controlli

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

È stata battezzata Illegal Night 26 ed è stato un evento illegale, come dice il nome, organizzato da alcuni gruppi di appassionati di tuning di Austria e Slovenia a Tarvisio ieri notte. La location, il parcheggio della telecabina del Lussari, è stata svelata sui canali social dei collettivi alle 20 e a quel punto, in pieno stile Fast and Furious, diverse centinaia di appassionati si sono riversate nella zona. Sono andate in scena sgommate, derapate e manovre spericolate al punto da attivare subito la macchina della sicurezza con diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri intervenute sul posto. Non sono mancati momenti di tensione, ovviamente. Alcuni giovani sono stati identificati mentre altri, guidando sempre ad altissima velocità, si sono spostati nella zona di Sella Nevea.

Le forze dell’ordine hanno quindi predisposto diversi posti di blocco e controlli in zona, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 2 del mattino. Le indagini comunque proseguiranno utilizzando anche i numerosi video caricati sui social in queste ore.

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