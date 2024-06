Mayday dell’Audace, lunedì vertice tra Regione e Tpl Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La vicenda della motonave Audace sarà al centro del vertice tra Regione e Tpl lunedì prossimo. Lo annuncia l’assessore alle Infrastrutture e territorio Amirante. L’imbarcazione – precisa – è stata acquistata dall’azienda di trasporti. In merito alle tre interrogazioni presentate dal consigliere del Pd Russo sui problemi riscontrati dalla motonave, Amirante spiega che non si tratta dell’Audace, ma dell’imbarcazione precedentemente in servizio e poi sostituita dalla stessa Audace.