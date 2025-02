I Carabinieri hanno denunciato un camionista polacco per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’uomo, di 31 anni, è finito nei guai a causa della mazza da baseball che, forse per difesa, aveva nell’autocarro. I militari hanno rinvenuto l’arma, peraltro rinforzata da fascette di plastica per essere più offensiva, dopo aver fermato il mezzo alle 3.20 di notte vicino al raccordo stradale di Pontebba. La mazza è stata sequestrata.