Inaugurato McDonald’s di Sevegliano, a gennaio apre quello di Gemona

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centro commerciale di Sevegliano, fondato da Maurizio Zamparini 52 anni fa con la creazione del primo Mercatone Zeta, è rinato sotto la nuova denominazione del “Parco Commerciale La Fortezza. Il marchio più prestigioso che ospita è il McDonald’s, che questo pomeriggio ha inaugurato il nuovo Mc Drive, l’unico in regione a doppia corsia.

Un’attività che porterà crescita economica e che punta a diventare un luogo di ritrovo per giovani e famiglie nella Bassa Friulana. Si tratta del settimo punto vendita in regione gestito dal licenziatario Angelo Casa, felice di aver aperto in un luogo strategico, a fianco all’uscita autostradale della A4 e tra due perle Unesco come Aquileia e Palmanova.

L’apertura del Mc Drive ha visto l’assunzione di 50 persone. Ma altrettante saranno assunte nei prossimi due mesi a Gemona del Friuli, dove, a metà gennaio, aprirà un nuovo punto vendita.