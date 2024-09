Un nuovo McDrive sorgerà nel 2025 a Gemona del Friuli

Questa mattina, 65 candidati si sono presentati alle selezioni per le 50 posizioni aperte nel nuovo McDrive, che a fine ottobre aprirà nel rinnovato Parco Commerciale La Fortezza di Bagnaria Arsa. Il 70% dei candidati era di sesso femminile, con un’età media di 24 anni. Tra loro, erano presenti anche diversi neolaureati che aspirano a diventare manager, vicedirettori o direttori dopo almeno due anni di servizio.

Il licenziatario Angelo Casa ha definito un successo l’open day, tenutosi oggi all’hotel Ai Dogi di Palmanova, e ha riferito che i candidati saranno valutati anche per l’inserimento nei ristoranti di Udine, Monfalcone e Villesse, anch’essi sotto la sua gestione.

Ma le novità non finiscono qui. Casa ha infatti annunciato a Telefriuli l’apertura di un suo ottavo Mc a Gemona del Friuli a fine settembre del 2025. “Lo sviluppo della mia azienda con McDonald’s continuerà in Friuli”, ha dichiarato il manager. “Anche il ristorante di Gemona sarà un McDrive e sorgerà nell’area precedentemente occupata da un concessionario Opel, non lontano dal ristorante pizzeria “Al Fungo”.