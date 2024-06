Meccatronici del Mits Academy Udine campioni nazionali con un robot ‘goloso’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prestigioso riconoscimento per i meccatronici del Mits Academy Udine: si sono aggiudicati il primo premio, nella sezione ITS, ai Campionati nazionali di Automazione Siemens 2024. Le premiazioni si sono svolte a Milano. Si tratta di un evento nazionale che offre agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e degli istituti tecnici superiori l’opportunità di esplorare e vivere in prima persona il settore dell’automazione e dell’industria 4.0. All’edizione 2024 hanno partecipato 1500 studenti provenienti da 17 regioni, con 79 progetti. Gli studenti friulani hanno presentato “Chocopicker”, soluzione flessibile, innovativa orientata al settore Agro-Food per il controllo qualità e packaging. Applicando un sistema di visione basato sull’Intelligenza Artificiale e reti neuronali, i giovani hanno ammodernato un robot di vecchia generazione rendendolo capace di individuare i cioccolatini, diversi per colore e orientamento, mentre scorrono su un nastro trasportatore, guidando la presa del robot nella scelta e posizionamento corretto in un contenitore a scomparti, a sua volta posizionato su una tavola rotante per il confezionamento. La squadra della Mits Academy era formata da Guadagnini, Zanatta, Abdelsayed, Yacoub, Basello, Milan con i docenti Nardin, Bidinost e Masone. Il risultato di altissimo livello è stato accolto con grande soddisfazione ed orgoglio. “Un risultato di eccellenza – ha commentato Paola Perabò, presidente del Mits Academy -che riconosce non solo le alte competenze tecniche acquisite nei nostri corsi di Meccatronica, ma anche l’entusiasmo, la passione e lo spirito di squadra che ha portato i ragazzi ad un impegno extracurricolare, anche in orario festivo e notturno”.