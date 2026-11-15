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Cronaca

Medica i ragazzi fuori orario, multata volontaria a Trieste

La presidente di Linea d’Ombra Lorena Fornasir ha racconta al Piccolo di aver ricevuto un verbale dopo aver soccorso alcuni ragazzi in piazza Libertà
Redazione
Autore: Redazione

Si è fermata a medicare i piedi feriti di alcuni ragazzi, tra cui minorenni. Quel gesto, però, le è costato una multa. A raccontarlo al Piccolo è Lorena Fornasir, presidente di Linea d’Ombra, associazione che dal 2019 assiste a Trieste i migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Erano circa le 21.15 di domenica scorsa. Fornasir si trovava sul marciapiede di piazza Libertà, davanti alla stazione dei treni.

Al quotidiano del gruppo Nem, Fornasir ha riferito che un funzionario della Digos l’ha fotografata e che nel verbale si fa riferimento alla borsa da cui aveva preso i cerotti. Le prescrizioni della Questura consentono alle associazioni di distribuire pasti e coperte e prestare assistenza in piazza dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, previa comunicazione scritta. Secondo Fornasir, inoltre, anche un’altra volontaria era stata sanzionata la sera precedente, dopo aver indicato a un gruppo di migranti dove trovare assistenza.

Sui social nelle ultime ore si stanno moltiplicando i messaggi di solidarietà. In rete è stato anche lanciato l’appello “Armiamoci di cerotti”.

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