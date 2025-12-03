Medici di medicina generale, la Regione raddoppia le borse di specializzazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quasi 5 milioni di euro in tre anni per allineare le borsa di studio dei medici di medicina generale che frequentano la scuola regionale del Ceformed a quella percepita da chi segue le scuole di specialità universitarie.
Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Salute Riccardi Riccardi oggi a Palmanova durante un incontro con le organizzazioni sindacali, a seguito percorso avviato alcune settimane fa con la firma della revisione dell’Accordo collettivo integrativo regionale. Il finanziamento sarà inserito nella Legge di Stabilità, che la prossima settimana approderà in Consiglio regionale.