Medici e infermieri, nel 2025 quelli aggrediti sono stati 791

Una piaga che non guarisce. Un fenomeno, quello delle aggressioni ai danni di operatori sanitari e sociosanitari del Friuli Venezia Giulia, che continua a crescere. Nonostante l’inasprimento delle pene previste per i violenti e le continue campagne di prevenzione e sensibilizzazione messe in campo. Nel solo 2025 le segnalazioni sono state 563 per un totale di 791 professionisti coinvolti. I dati emergono dalla relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie pubblicata sul sito del ministero della Salute.

La quasi totalità delle segnalazioni riguarda il settore pubblico. Nella nostra Regione la gran parte delle aggressioni ha coinvolto donne e, nel complesso, operatori tra i 50 e 59 anni. Secondo le segnalazioni raccolte, i professionisti più colpiti sono gli infermieri, oltre 400; seguono oss e medici-chirurghi.

La maggior parte delle aggressioni è avvenuta nei giorni feriali. Per quanto riguarda i dati relativi agli ospedali, 147 violenze sono state segnalate nei reparti di degenza, 79 negli ambulatori e 67 nei pronto soccorso; 46 episodi sono stati registrati, invece, nell’ambito dei servizi territoriali per le dipendenze, 40 in quello dei servizi psichiatrici.

In generale sono state 483 le aggressioni verbali denunciate, 164 quelle fisiche. Ad agire sono stati per lo più gli utenti-pazienti (413 casi) o i parenti (137).