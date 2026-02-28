Medico condannato per sette omicidi, l’azienda lo sospende

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco ha disposto la sospensione con effetto immediato del dottor Vincenzo Campanile, 53 anni, anestesista rianimatore di Monfalcone, e il divieto assoluto di riprendere servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

La decisione è stata presa perché il medico, in passato anestesista del 118 di Trieste, è stato condannato dalla Corte di Assise di Appello di Trieste a 17 anni e tre mesi di reclusione per le morti di sette anziani avvenute nel capoluogo giuliano durante interventi di soccorso domiciliare. Le vittime, tutte fra i 75 e i 90 anni, erano affette da varie patologie. Secondo le accuse il medico avrebbe ucciso gli anziani con iniezioni di potenti sedativi.

Il dottor Campanile, attraverso una cooperativa, era già entrato in servizio in due occasioni.

L’Ordine dei Medici non ha ritenuto di sospendere l’uomo, né di avviare un procedimento per la radiazione, in attesa dell’ultimo grado di giudizio in Cassazione.