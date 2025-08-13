  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 13 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Meduna Beach, controlli anti rave: scoperti tre assuntori di droga

Sono stati segnalati alla Prefettura di Pordenone
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Tre neomaggiorenni – un marocchino e due giovani del posto – sono stati segnalati alla Prefettura di Pordenone quali assuntori di stupefacenti. Durante i controlli della polizia locale a Meduna Beach di Cordenons, disposti anche per prevenire l’organizzazione di rave party, il fiuto del cane antidroga Keila ha permesso agli agenti, coordinati dal commissario capo Nicola Candido, di individuare modiche marijuana e hashish nelle disponibilità di tre giovani che viaggiavano, come passeggeri, in altrettanti veicoli fermati.

