Il Meduna si ingrossa mentre lo attraversano in auto, si salvano su un isolotto

Stavano provando ad attraversare in auto un guado sul Meduna, quando il fiume si è ingrossato improvvisamente bloccando il mezzo a metà percorso. Tre giovani sono stati raggiunti e salvati poco dopo la mezzanotte di oggi lungo il passo presente a San Giorgio della Richinvelda che collega Vivaro a Rauscedo. Il trio si è messo in salvo uscendo dal veicolo, raggiungendo a piedi un isolotto non sommerso dalla corrente. Da questo rialzo hanno lanciato l’sos venendo raggiunti in breve tempo dagli operatori Fluviali dei vigili del fuoco di Spilimbergo. I pompieri, dopo aver verificato che non vi fossero ostacoli nascosti dall’acqua, hanno recuperato i tre ragazzi in difficoltà con un fuoristrada, portandoli fino alla strada asfaltata, dove ad attenderli c’era un gruppo di amici. Sebbene infreddoliti e bagnati, erano sani e salvi.

A causa dell’incremento della corrente e del livello dell’acqua, la loro automobile non è stata ancora recuperata.