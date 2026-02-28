Mega bandiera della Palestina davanti all’ospedale di Udine

Una gigantesca bandiera della Palestina è stata esposta stamattina all’ingresso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine durante il flash mob organizzato a sostegno dei medici che operano a Gaza.

“Cura e solidarietà non sono un reato”, hanno affermato i promotori, tra i quali l’Associazione Sanitari per Gaza, movimento Digiuno Gaza, Donne in Nero Udine, Comitato per la Palestina Udine e Comitato Stop TTIP Udine.

La mobilitazione è scattata per contestare la decisione del governo israeliano che ha imposto alle ONG operanti in Palestina la presentazione delle liste dei sanitari palestinesi in cambio dell’autorizzazione a continuare ad operare.