Cronaca

Mega bandiera della Palestina davanti all’ospedale di Udine

E' stata esposta durante il flash mob a sostegno dei medici che operano a Gaza
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Una gigantesca bandiera della Palestina è stata esposta stamattina all’ingresso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine durante il flash mob organizzato a sostegno dei medici che operano a Gaza.

“Cura e solidarietà non sono un reato”, hanno affermato i promotori, tra i quali l’Associazione Sanitari per Gaza, movimento Digiuno Gaza, Donne in Nero Udine, Comitato per la Palestina Udine e Comitato Stop TTIP Udine.

La mobilitazione è scattata per contestare la decisione del governo israeliano che ha imposto alle ONG operanti in Palestina la presentazione delle liste dei sanitari palestinesi in cambio dell’autorizzazione a continuare ad operare.

